Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi ile karakterize olan kataraktın tedavisinin femtosaniye lazer ile başarılı bir şekilde yapılabildiğini belirten Prof. Dr. Banu Coşar, femtosaniye lazer ile katarakt ameliyatı hakkında en çok merak edilen soruları yanıtladı.

Femto Saniye Lazerle Katarakt Tedavisi: Femto katarakt Ameliyatı

Femtosaniye katarakt ameliyatı öncesi hastanın detaylı göz muayenesinin yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Banu Coşar konu hakkında şunları söyledi: “Günümüzde katarakt tedavisi femto katarakt yöntemi ile güvenli bir şekilde yapılabiliyor.

Bu yöntem katarakt nedeniyle hayat kalitesi düşen hemen hemen tüm hastalara uygulanabiliyor. Femtosaniye lazer teknolojisi sayesinde katarakt ameliyatının kimi basamakları lazerle gerçekleştiriliyor ve bu da hem kesilerin kusursuz olmasını sağlıyor, hem de ameliyatın kimi basamaklarını daha kolaylaştırıyor.

Femtosaniye lazer ile gerçekleştirilen katarakt ameliyatı sırasında göz içine konan mercekle miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi gözün kırma kusurları da tedavi edilebildiğinden hastalar operasyon sonrası konforlu bir sürece girebiliyor.”

Mercek Yuvası Femtosaniye Lazer ile Kusursuz Oluşturuluyor

“Katarakt ameliyatı sırasında hastaların saydamlığını kaybeden göz mercekleri çıkarılıp yerine yenisi konulurken, mercek kapsülünde açılması gereken yuva gelişmiş görüntüleme yöntemleri kullanılarak lazer teknolojisiyle açılıyor. İşlemler femtosaniye lazerin görüntüleme sisteminin kontrolünde gerçekleştiği için, hata payı azalıyor.

Femto katarakt işlemi bıçaksız ve kesin ölçülerle yapılıyor ve katarakt temizlendikten sonra ömür boyu kalıcılığı olan mercekler göz içerisine yerleştiriliyor. Mercek seçimi de katarakt ameliyatının oluşturduğu konforu arttırıyor. Eğer trifokal (akıllı) mercekler seçilirse, hem uzak hem de yakında gözlüksüz net görüş elde edilebiliyor.

Ancak trifokal merceklerin seçilebilmesi için, yapılan tetkikler sonucu göz yapısının uygun çıkması gerekir” diyerek sözlerini sürdüren Prof. Dr. Coşar, femtosaniye ile katarakt ameliyatının başarısı için tercih edilecek lenslerin FDA ve CE kalite onay belgelerinin de olması gerektiğini kaydetti.

Katarakt İlerlesin Diye Beklenmemeli

Geçmiş yıllarda katarakt ameliyatı için kataraktın ilerlemesinin beklenmesi gerektiği yönünde bir inanışın var olduğuna işaret eden Prof. Dr. Banu Coşar “Katarakt görüşü engelleyen, renkleri ayırt etmekte zorluk yaşatan, ışık dağılmasına ve kişilerin çift görmesine neden olabilen bir göz problemidir. Katarakt nedeniyle hayat konforu düşmeye başladığında hastalarımız cerrahi seçenekleri değerlendirebilir. Kataraktın cerrahiden başka bir tedavi alternatifi bulunmaz” şeklinde konuştu.

Kaynak: Prof. Dr. Banu Coşar – Femto Katarakt