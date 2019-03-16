Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Mide kanserinin genellikle hızlı seyreden ve uzak organlara çabuk sıçrayan bir kanser türü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kömürcü “Karında mide bölgesinde kelebek etkisi gibi belirli-belirsiz bir rahatsızlık hissi ilk belirtidir. Hastalığın ileri evrelerinde en sık şikâyetler, kilo kaybı, iştahsızlık, hâlsizlik, yutma güçlüğü, bulantı, kusma, midede dolgunluk ve şişkinlik hissidir” dedi. Mide kanserinin bazen sadece gizli kanama tespiti ile fark edildiğine değinen Prof. Dr. Kömürcü “Hastaların bir kısmı karaciğer büyümesi, karında sıvı birikmesi veya sarılık gibi ilerlemiş hastalık belirtileri ile karşımıza çıkar. İleri evrelerde sol köprücük kemiği üstü lenf bezinde büyümeye sebep olabilir” diye açıkladı.