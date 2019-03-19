Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kolon kanserinin erken dönemde teşhis ve tamamen tedavi edilebilen nadir kanserlerden biri olduğunu söyleyen Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, “Erken teşhis için hiçbir risk faktörü olmayan ve yakınlarında kolon kanseri olmayan 50 yaş ve üstü herkesin her yıl gaitada gizli kan baktırıp, ayrıca 10 yıl arayla kolonoskopi yaptırması gerekir. Kolon kanseri kadınlarda üçüncü erkeklerde ikinci en sık kanserden ölüm sebebidir. Her 100 kişiden 5’inin kolon kanseri riski taşıdığı bilinmektedir” dedi. Kolon kanserinin yüzde 90’ı polip zeminde geliştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bor, “Kolonoskopi sırasında polip saptanırsa aynı işlem sırasında endoskop yardımıyla çıkarılarak kanser riski ortadan kaldırılabilir. Kanser ve polip saptanmasında sigara ve yoğun alkol tüketimi önemli bir risk faktörüdür” dedi