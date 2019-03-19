Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İnsanların çoğu için mutluluğun bir şarta bağlı olduğunu söyleyen Gülüş terapisi eğitmeni Selda Susal Saatçi, terfi etmek, daha fazla para kazanmak, hayalindeki o araba yaya da eve sahip olmanın bu şartlardan sadece bir kaçı olduğunu belirterek, “Oysa barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra bu amaçların, toplam mutluluğumuzun sadece yüzde 10’unu oluşturduğu biliniyor. Oysa mutluluğun bir de şarta bağlı olmayan ve insanın içinden dışa doğru çıkan bir hali var. Bunu yaşam sevinci ya da neşe olarak da tanımlayabiliriz. Yeni şeyler öğrenmek, etrafımızdakilerle iyi ilişkiler geliştirmek ve iyilik yapmak içimizdeki yaşam sevincini sevincini besler” dedi. Günde 10-15 dakika gülmenin de mutlu olmayı tetiklediğini anlatan Susal, “Gülmek beynin daha fazla mutluluk hormonu salgılamasını sağlarken, stres hormonlarının da seviyesini düşürür böylece mutluluk düzeyi artar” dedi.