Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Eksilen dişinizi yerine koymak için sadece 6 ayınız var” diyor. Eksik dişlerin estetik, fonksiyon kaybı ve çeşitli psikolojik etkilerle hayatımızı zorlaştıracağını belirten Kökdemir, “Komşu dişler eksik dişin yerine doğru kaydığı için ağızın yapısı bozulur. Daha sonra implant yaptırmak istediğinizde sağlıklı sonuca ulaşamayabiliriz. Oysa diş kaybı yaşandıktan 1.5-2 ay sonra o bölgeye bir implant yapılırsa, herhangi bir kemik ilavesi veya farklı bir problemle karşılaşmadan kolayca dişimize tekrar kavuşabiliriz” dedi. Kökdemir, eksik dişler tedavi edilmezse çiğneme bozuklukları, komşu dişlerin boşluğa kayması veya devrilmesi sonucu dişler arasında aralanmalar ve bunun sonucunda diş eti hastalıkları ve çürükler, estetik problemler ve sindirim problemleri, hazımsızlık gibi problemler yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.