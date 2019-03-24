Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Gebelerin yüzde 75’inde bulantı ve kusma görüldüğünü hatırlatan Opr. Dr. Özlem Bolayır, “Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte kalıtımsal olduğu ve değişen hormonların etkisiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ancak gebelik sırasında yaşanan bulantı kusmaları sadece gebeliğe bağlı olmayabileceğini unutmamak gerekir. Özellikle 5’inci haftasından önce başlayan ve 12’ici haftasından sonrada aynı şiddetle devam eden bulantı kusmalarda başka bir hastalığının olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır” dedi. Gebelerin yüzde birinde görülen ve gün içinde 5’ten fazla yaşanan kusmanın hastalık tablosu olduğunu hatırlatan Dr. Bolayır “Bulantı ve kusmadan kaynaklı yemek borusunda yırtıklar olabilir. Gebe susuz kalır. Kilo kaybı ve kas erimesi olur. Susuzluktan kaynaklı diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği dahi gelişebilir” şeklinde konuştu. İHA