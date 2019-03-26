Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Beyinde elektrik aktivitesinin bozulmasıyla birlikte belli nöbet ataklarıyla ortaya çıkan epilepsinin her yaşta görülebileceğini belirten Prof. Dr. Bingöl “On yaşına kadar belli bir oranda gözlenir. On-kırk yaş arasında daha az rastlanır. Kırklı yaşlardan sonra ise, damar ve beyin hastalıklarının görülme sıklığına paralel olarak epilepsi görülme sıklığı da artar” diye konuştu. Hastalığın belirtilerinin, ortaya çıktığı yaşa göre değiştiğine işaret eden Prof. Dr. Bingöl “Uyuşturucu kullanımı, aşırı uykusuzluk, stres, alkol ve bazı ilaçların nöbetleri tetikliyor” dedi.