Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlenen bilgilendirme toplantısının İstanbul ayağı Bakırköy’de yapıldı. Normalde reflü şikâyetlerinin ayda birkaç defa yaşanabileceğine işaret eden Prof. Dr. Alkım, “Daha sık görülüyorsa bu bir hastalık hâline gelir. Reflü şikayetleri toplumda yaklaşık beş kişiden birinde görülür. Ağız sulanması, boğazda yumru hissi, bulantı ve yutma güçlüğü ise daha seyrek görülen şikâyetlerdir. Mide fıtığı, şişmanlık, sigara ve alkol reflü şikâyetlerini arttırmaktadır” dedi.