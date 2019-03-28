ZİYNETİ KOCABIYIK
İlk yardımla ilgili yanlış bilgiler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yeni, epilepsi krizi sırasında çevredekilerin yapması gerekenleri şöyle sıraladı:
- Hastanın hareketlerini durdurmaya çalışmayın.
- Hastayı ucu sivri veya sert eşyalardan uzaklaştırarak koruyun.
- Sıkı giysileri varsa giysilerini gevşetin. Gözlüğünü çıkarın.
- Sabit ve rahat olacak bir şekilde onu bir tarafa doğru yatırıp, tükürüğünün dışarı akması sağlayın. Rahat nefes alması için mümkünse ağzını açık tutun.
- Asla ağzına bir şey sokmaya veya koymaya (örneğin, dişlerini sıkıyorsa açmaya veya su vermeye) çalışmayın. Çene ile ilgili zorlayıcı hareketler zararlıdır.
- Nöbet sırasında ilaç vermeye çalışmayın, kendi kendinize nöbetin geçmesine yönelik bir şey yapmayın. Soğan, kolonya gibi şeyler koklatmayın.
- Nöbetinin bitmesini bekleyin.