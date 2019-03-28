Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ülkemizde 70 yaşın üzerinde her üç kişiden ikisi tansiyon hastası. Buna rağmen hastalığının farkında olanların sayısı çok düşük. Erkeklerin yüzde 59’u, kadınların ise yüzde 33’ü hipertansiyon hastası olduğundan haberdar değil. Türk Kardiyoloji Derneği, Servier İlaç’ın katkılarıyla Türkiye’de hipertansiyon konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Değerini Bil” projesini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında yayına giren www.degerinibil.net sitesinde tansiyonla ilgili merak edilen bütün sorulara cevap veriliyor.

Hipertansiyonun ölçümle teşhis edilebileceğini söyleyen Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Atila Bitigen, doğru tansiyon ölçmeyi anlattı: