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Ülkemizde 70 yaşın üzerinde her üç kişiden ikisi tansiyon hastası. Buna rağmen hastalığının farkında olanların sayısı çok düşük. Erkeklerin yüzde 59’u, kadınların ise yüzde 33’ü hipertansiyon hastası olduğundan haberdar değil. Türk Kardiyoloji Derneği, Servier İlaç’ın katkılarıyla Türkiye’de hipertansiyon konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Değerini Bil” projesini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında yayına giren www.degerinibil.net sitesinde tansiyonla ilgili merak edilen bütün sorulara cevap veriliyor.
Hipertansiyonun ölçümle teşhis edilebileceğini söyleyen Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Atila Bitigen, doğru tansiyon ölçmeyi anlattı:
- Ölçümü otomatik bir aletle üst kol ortasına yerleştirerek yapın.
- İlk denemelerde tecrübeli, profesyonel bir kişinin ölçümü ile kendi ölçümlerinizi karşılaştırın.
- Beş dakika kadar sakin bir ortamda oturduktan sonra ölçüm yapın.
- Tansiyon ölçmeden önceki son yarım saatte kafein almayın ve sigara içmeyin.
- Ölçümü birkaç dakika ara ile iki defa tekrarlayın ve farklı bir rakam çıkarsa bir defa daha yapın.
- Evde ölçüldüğü zaman normal tansiyon değerleri büyük tansiyon için 135 mmHg’nin altı, küçük tansiyon için 85 mmHg olmalıdır.
- Büyük tansiyonun 140 mmHg’nin yani 14’ün, küçük tansiyonun da 90 mmHg’nin yani 9’un üzerinde olması hipertansiyon olarak kabul edilmektedir.