Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giderek konuşamaz hâle gelen Atacan’a yapılan tetkikler sonucunda akciğer kanseri ve buna bağlı ses teli felci teşhisi konuldu. On dört ay boyunca kanser tedavisi gören Atacan, tedavi sırasında hiç konuşamadı. Psikolojisi bozuldu. Tedavi biter bitmez Medical Park İzmir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. İlter Denizoğlu’a ulaşan Atacan, ameliyatsız teknikle gerçekleştirilen operasyonla on dört ay sonra sesine kavuştu. Mustafa Atacan’ın ses tellerini tellerini tedavi etmek için bacak kası zarından parça alındığını anlatan Opr. Dr. Denizoğlu “Bu parçayı enjeksiyondan geçirerek küçük parçalar hâline dönüştürdük ve ses tellerine enjekte ettik. Kendi dokusu olduğu için vücutta bir reaksiyon olma ihtimali düşük. Hastamız uyanır uyanmaz ses çıkarmaya başladı” dedi.