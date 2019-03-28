Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Tanyeri’nin tetkiklerinde, karaciğerine giden toplardamarında ani gelişen pıhtı sonucu tıkanıklık olduğu anlaşıldı. Kan sulandırıcı ilaçlarla müdahale edilen genç adama “Akut Portal Ven Trombozu” teşhisi konuldu. Karaciğeri ve bağırsakları beslenemediği için hayatî tehlikesi bulunan Tanyeri’ye, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Burçak Gümüş tarafından, dünyada nadir olarak uygulanan bir yöntemle acil müdahalede bulunuldu. Karaciğere giden ana damarın tıkanması sonucu müdahale edilmediği takdirde kısa süre içinde önce karaciğerin daha sonra da bağırsakların kaybedildiğini söyleyen Prof. Dr. Gümüş “Tıkalı damarına cilt yoluyla dışarıdan girerek, karaciğerin içinden yol bulduk ve pıhtının içinden de geçerek damarın içerisine ulaştık. Oraya her tarafı delikli bir kateter taktık. Bu bölgeye çok hassas dozlarda pıhtı eritici ilaç vermeye başladık. Yirmi saat sonra yaptğımız anjiyo ile pıhtıyı kateterle birlikte dışarı aldık ve balon işlemi yaptık. Bu zorlu girişimin sonucunda toplardamar açıldı” dedi.