Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık haberciliğine katkıları dolayısıyla “Sağlık Okuryazarlığı” ödülüne layık görülen Kocabıyık ödülünü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Saadet Yazıcı’nın elinden aldı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün katıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, sağlıkla ilgili bireylerin karar vermesinde medyanın gücünün çok etkili olduğunu belirtti. Bu gücün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuya önem verdiğini ve sağlıkla ilgili konularda medyanın kullanımıyla ilgili kurul toplantıları yaptığını söyledi.



Sağlıkla ilgili haberlerde medyanın çok önemine işaret eden Topaloğlu, şöyle konuştu:



"Vatandaşlar televizyonlarda mutlaka sağlık programlarını görmek istiyorlar. Gazetelerde sağlık haberleri en çok okunan haberler arasında. Bir kişi hastalandığı zaman öncelikle internete, medyaya bakıyor. Daha sonra hekime gidiyor. Hatta hekimden aldığı bir ilacı, medyadan gördüğü bir haber üzerine bırakabiliyor. Aslında sağlık hizmetini sağlık çalışanları medya mensupları birlikte yürütüyor. Bu nedenle bu sorumluluğu iyi bilmek lazım. Sağlık üzerine bu kadar etkili bir gücün sağlığa katkı sağlayabileceği gibi olumsuz etkileyebileceği, sağlık personeline şiddeti artırabileceği, insanları umuda sevk ettiği gibi umutsuzluğa da yönlendirebileceği unutulmaması lazım. Yanlış, eksik ve yanıltıcı haberlerle karşılaşıyoruz. Bu nedenle sağlık muhabirliği özelinde uzmanlaşmanın önemine dikkat çekmek istiyorum."



Ödüle layık görülen diğer isimler ve kurumlar şu şekilde:



- En İstikrarlı Sağlık Programı Ödülü - Sinan Kunter - CNN TÜRK- Sağlık Kontrolü

-Yılın En "ŞAHANE" haberi - Kerim ULAK - "El Ele Tutuşan Kahraman Afrin Gazileri" haberi

- En İyi Çıkış Yapan Sağlık Programı Ödülü - Leyla Ataman - A HABER - Sağlıkta 10 Dakika

- En "Sağlıklı" Tartışma Programı Ödülü - Cansel Poyraz Akyol - Haber Global TV - "Başka Gündem"

- Sağlıkta Yerli ve Milli Üretimi Teşvik Eden Program Ödülü - Ayşenur Asuman Uğur - TV NET - "Gündem Özel"

- Sağlık Turizmine Katkı Ödülü - Esra Kazancıbaşı - ATV AVRUPA - "Sağlığım İçin Herşey Programı"

- Yılın Haberi Ödülü - Melike Şahin - NTV - "3 DNA'lı Çocuk" haberi

- Vaka-Araştırma Ödülü - Dilşad Dede Taşkın - Star TV - "Tuğra'nın artık yüzü gülüyor" haberi

- En İyi Röportaj Ödülü - Fatma Demir Turgut - TRT Haber - "Elektronik Sigara Altın Tasta Sunulan Zehirdir" röportajı

- Sağlık Okuryazarlığı Ödülü - Dr. Onur Kulaksızoğlu ve Ceyda Düvenci - TV8 - "Günaydın Doktor Programı"

- Sağlık Bilinci Oluşturmada En Başarılı TV Programı Ödülü - Doç. Dr. Halit Yerebakan - TRT 1 - "Hayatın Ritmi Programı"

- Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü - Gülnur Saydam - Haber Global TV - "Tekrar Isıtıldığında Zehirliyor" haberi

- Görsel Basın Özel Ödülü - Sema Akbulut - CNN TÜRK - "Amerikalı Doktorlar Türkiye'de Eğitim Görmeye Başladı" haberi

- En Başarılı Sağlık Editörü - Didem Seymen Balcı - Sabah Gazetesi

- Yılın Haberi Ödülü - Mesude Erşan - Hürriyet Gazetesi - "Cerrahi Tehlike" haberi

- Yılın Röportajı - Mert İnan - Milliyet Gazetesi - "Sigarayla Yeni Savaş"

- Sağlık Okuryazarlığı Ödülü - Ziyneti Kocabıyık - Türkiye Gazetesi

- Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü - Akşam Gazetesi - Yeliz Coşkun - "Kollarım Çıkacak Sanıyordum" haberi

- En "Sağlık"lı Gazete Ödülü - Medimagazin Gazetesi - İbrahim Ersoy

- En "Sağlık"lı Dergi Ödülü - Medikal News - Yusuf Kürkçüoğlu

- Yazılı Basın Özel Ödülü - Gül Kireklo - Sabah Gazetesi - "Haydi Mehmet Yürüyebilirsin" haberi

- En Başarılı Sağlık Editörü Ödülü - Tülay Karabağ - www.ntv.com.tr

- Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü - Ceyda Erenoğlu - haberturk.com

- Sağlık Okuryazarlığı Ödülü - Demet Demirkır - www.haberturk.com