Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversitenin Haydarpaşa Külliyesinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen törende, gazetemizin sağlık editörü Ziyneti Kocabıyık’a da yazılı basın kategorisinde ödül verildi. Sağlık haberciliğine katkıları dolayısıyla “Sağlık Okuryazarlığı” ödülüne layık görülen Kocabıyık ödülünü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Saadet Yazıcı’nın elinden aldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, sağlıkla ilgili bireylerin karar vermesinde medyanın gücünün çok etkili olduğunu belirtti.