Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kanser ve kök hücre alanında dünyaca ünlü bilimsel dergilerde yayınlanmış pek çok makalesi ve patenti bulunan Doç. Dr. Önder, laboratuvar çalışmalarını kişiye özgü uyarlanmış kök hücrelerin üretim teknolojileri üzerine gerçekleştiriyor. Japonya’da kök hücre ile sarı nokta gibi retina hastalıklarının tedavisinin klinik çalışmalarda denendiğini anlatan Doç. Dr. Önder “Bunun için genetiği ve bağışıklık sistemi uyumlu bir kişiden deri hücresi alıyoruz. O hücreleri laboratuvarda büyütüyoruz. Daha sonra bunlara 4 tane genetik faktör ekliyoruz. 3-4 hafta içinde deri hücresi kök hücreye dönüşüyor. Şu andaki problem çok az sayıda kök hücre oluşması. Biz çalışmamızda kök hücreleri daha kolay ve güveniler yoldan elde edebilecek metotlar geliştirdik. Kimyasallar bulduk” dedi.