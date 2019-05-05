Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyetisyen Canan Arslan, Ramazan ayında yeme içmede dikkat edilmesi gerekenlere değinerek, “11 ayın sultanı Ramazan geldi, hepimiz günlük aktivitelerimiz devam ederken aynı zamanda bedenen ve ruhen ibadetimizi yerine getirmeye çalışacağız. Bu noktada aklımıza gelen ilk sorulardan birisi, gün içerisinde aç kalıp güçsüz düşmemek için sahurda ne yememiz gerektiği. Elbette, yumurta, süt, süt ürünleri ve yulaflar gibi tok tutucu özelliği olan besinleri sahurda kullanmamız önemli. Lakin sürdürülebilir beslenmenin de günümüzde ön plana çıktığı bu günlerde kendi mutfağımıza dönmekte de fayda var. Bu noktada Anadolu’nun, Sivas’ın Peskütan çorbası zengin mutfağımızda dikkatimizi çekiyor. Peskütan çorbası yoğurttan elde edilen, bol proteinli, probiotik bir süt ürünüdür. Peskütan çorbanın içerisine kattığımız; yeşil mercimek, yarma dediğimiz buğday ile daha da zenginleştirerek sahurda kullanıldığında ve az yağlı ve az tuzlu tüketildiğinde tok tutucu özelliği ile karşımıza çıktığını görüyoruz. Çorbamız servis edilirken üzerinde suharıç dediğimiz bir sosla ikram edilir. Suharıç büyüklerimizden duyduğumuz soğanlı aştan geliyor. Soğan, tereyağı ve nane ile yapılan bir sos. Bu şekilde servis edilen çorbamız proteinden, karbonhidrattan, sodyumdan, potasyumdan ve özellikle kalsiyum açısından zengin hale geliyor. Bir kasesi yaklaşık 300 kalori olan peskütan çorbası, sahur sofralarımızda vazgeçilmezimiz oluyor. Bu yüzden sahur sofralarına eklemenizi tavsiye ediyorum. Yüksek tansiyon hastaları, proteinden kısıtlı diyet alan hastaları diyet uzmanlarına danışarak tüketebilirler” dedi.