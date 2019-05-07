Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Oruç tutarken gün içinde daha az acıkmak için sahurda mideyi daha geç terk eden, kan şekerini çok hızlı değiştirmeyecek yiyeceklerin tercih edilmesini tavsiye eden Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç “Protein içeriği yüksek olan besinler midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirir. Süt hem protein içeriği yüksek olması sebebiyle tokluk hissetmemize yardımcı olur hem de vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmasını destekler. Bir bardak sütün beş saat tok tuttuğu bilimsel olarak da ispatlandı. Bu yüzden sahurda mutlaka bir bardak süt için” dedi.