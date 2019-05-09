ABD’deki Massachusetts Institute of Technology’den araştırmacılar ile Massachusetts Hastanesinden doktorların ortaya çıkardıkları mamografi modeli kadınların yakın gelecekte meme kanserine yakalanıp yakalanmayacaklarını tahmin edebilmelerini sağladı. Ekibin ‘derin öğrenme modeli’ ile ürettiği mamografi modeli insan gözünün göremeyeceği anormal ve karmaşık dokuları tespit edebiliyor. Doktorlar bu verileri kullanarak kadınların meme dokularında hemen göze çarpmayan ancak meme kanserinin ilk aşaması olabilecek şekilleri tanıyabilecekler.
Yapay zekâ, kanseri beş yıl önceden yakalıyor
09.05.2019 - 07:16 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 07:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’li bilim adamları meme kanserini beş sene öncesine kadar saptayabilecek yapay zekâ ile çalışan mamografi modeli ürettiklerini duyurdu.
Etiketler : ABD,
623122 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/623122.aspx
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