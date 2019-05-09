Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’deki Massachusetts Institute of Technology’den araştırmacılar ile Massachusetts Hastanesinden doktorların ortaya çıkardıkları mamografi modeli kadınların yakın gelecekte meme kanserine yakalanıp yakalanmayacaklarını tahmin edebilmelerini sağladı. Ekibin ‘derin öğrenme modeli’ ile ürettiği mamografi modeli insan gözünün göremeyeceği anormal ve karmaşık dokuları tespit edebiliyor. Doktorlar bu verileri kullanarak kadınların meme dokularında hemen göze çarpmayan ancak meme kanserinin ilk aşaması olabilecek şekilleri tanıyabilecekler.