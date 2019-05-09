Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Özellikle sırt ve beldeki omurgaları etkileyen ve iltihaplı bir eklem hastalığı olan Ankilozan Spondilit’in bel ağrısı, yorgunluk, uyku bozukluğu ve sabah tutukluğu ile belirti verdiğini söyleyen Prof. Dr. Ayşegül Ketenci “Hastalık sinsi başlar ve teşhis konması beş-sekiz sene sürebilir” dedi. Dünya Ankilozan Spondilit Günü dolayısıyla Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği ve Türkiye Romatoloji Derneği tarafından Novartis iş birliği ile düzenlenen toplantıda konuşan Prof. Dr. Ketenci, erken teşhis konmasının eklem bozuklukları gelişmeden müdahale edilmesini ve tedaviyi kolaylaştırdığını belirtti. Toplantıda ayrıca yönetmen Vedat İz’in “Ankilozan Spondilit Hikâyeleri” belgeselinin de gösterimi yapıldı.