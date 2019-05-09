Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Ülkemizde her sekiz çocuktan birinde astım görüldüğünü söyleyen Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu “Küçük çocuklarda astımın ilk belirtisi virüse bağlı bir solunum yolu enfeksiyonuyla ortaya çıkan tekrarlayan hırıltılı solunum atakları olabilir. Çocuğun solunum yolu enfeksiyonu bir türlü geçmiyorsa, ardından bronşit gelişiyorsa, oyun oynarken ya da spor yaparken nefessiz kalıyorsa astım yönünden incelenmelidir” dedi.

Çocuklar büyüdükçe solunum yolu ile alınan alerjik maddelere bağlı astımın daha sık görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Yorgancıoğlu, hastalığın uzun süreli öksürük ya da göğüste dolgunluk hissi gibi tek bir belirtiyle de kendini gösterebileceğine işaret ederek şu işaretlerin atlanmaması gerektiğini ifade etti:

¥ Sürekli, aralıklı veya fiziksel aktiviteyle ilişkili görünen öksürük

¥ Nefes verirken hırıltı veya ıslık sesi

¥ Nefes darlığı veya hızlı hızlı nefes alıp verme

¥ Göğüste dolgunluk veya sıkışma şikâyeti

¥ Tekrarlayan bronşit veya zatürre

Astım hastası mutlaka kilo vermeli

Ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon astım hastası olduğunu belirten Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, astım hastalarının düzenli ilaç tedavisiyle herhangi bir kısıtlama olmadan iş ve okul dâhil günlük hayatlarına rahatlıkla devam edebileceklerini söyledi. Buna rağmen astım tedavisinde başarının düşük olduğuna dikkat çeken Türk Toraks Derneği Astım Alerji Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Ömür Aydın ise “Astım ilaçlarının büyük bir kısmı hava yolu ile kullanılan ilaçlardır ve bu yolla daha az yan etki ile direkt hava yollarında istenen tedavi edici etkiye yol açarlar. Bu ilaçlar özel cihazlarla verildiğinden tedaviye başlanırken cihazların kullanım şekli mutlaka hastalara anlatılmalıdır. Tedavi uyumsuzluğunun en önemli sebebi bu cihazları doğru kullanamamaktır” dedi. Doç. Dr. Aydın, astım kontrolünün sağlanabilmesi için hastanın sigara içmemesi, hava kirliliği, enfeksiyonlar ve bazı alerjenlerden kaçınması, aşırı kilolu ise kilo vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.