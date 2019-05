Türkiye Gazetesi

Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir, günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan çileğin B, E, K vitaminleri açısından zengin olmasının yanı sıra hamilelik dönemindeki kadınlar için gerekli olan folat içeriğine de sahip olduğunu ifade ederek, “1 porsiyon çilek (10 -12 adet kadar) tükettiğinizde folat ihtiyacınızın yüzde 10'u karşılanmış oluyor. Kış aylarında bağışıklık sistemimiz için tükettiğimiz portakal ve mandalinanın yerini bahar aylarında çilek gibi kırmızı meyveler alıyor. Yüksek C vitamini içeren çilek de bunlardan biri. Çilek, C vitaminin dışında kalsiyum, demir, bakır ve magnezyum mineralleri içeriyor. Özellikle ikindi ara öğünlerinde 1 kase çileğin yanında 2 salatalık ve 10-15 adet çiğ badem ile oldukça taze ve vücudunuzun su ihtiyacını karşılayan bir ara öğün yapmak mümkün. Sabah kahvaltılarında süt ve yulaf ile hazırlayacağınız yulaf lapasının üzerinde 5-6 çilek kullanmak da son derece faydalı. 100 gram çilek ortalama 35 kaloriye eşdeğer. Çilek, yüksek su içeriği sayesinde özellikle yaz aylarında vücut için gerekli olan suyu karşılamaya da yardımcı oluyor. Bu nedenle de zayıflama diyetlerinde diyetisyenler tarafından sıkça kullanılıyor” dedi.

Kolesterol düşürücü

Çileğin lif içeriğinin yüksek olduğunu belirten Gizir, “Çilek iyi kolesterol seviyesini yükseltip kötü kolesterol seviyesini düşürüyor ve bu sayede kalbi korumaya yardım ediyor. Haftada 3 gün 1 kase çilek tercih edebilir.

Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir’in çilekli semizotu salatası ve dondurma tarifi şu şekilde:

Malzemeler: 1 kase semizotu, 10 adet çilek, 2 yemek kaşığı bulgur ya da kinoa, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi.

Hazırlanışı: Semizotlarını ayıklayıp, yıkadıktan sonra iri parçalara bölüp, derin bir kaseye alıyoruz. Çilekleri dörde bölüp kasenin içerisine ekliyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı daha önceden haşlanmış bulguru ilave ediyoruz. En son olarak zeytinyağı ve nar ekşisini de ekleyip sosuyla beraber karıştırıyoruz.

Çilekli dondurma:

Malzemeler: 10-12 adet çilek, 1 kase süzme yoğurt, 1 çay kaşığı bal.

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri blenderde karıştırıp, dondurma kasesine alıyoruz. Servis ederken üzerine nane dalı ekleyebilirsiniz.