Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Uzmanlar, öğlen saatlerinde yapılacak yarım saatlik şekerlemenin ramazanı daha dinç geçirmeye yardım edeceğini söylüyor. Ramazanda en çok karşılaşılan uyku problemlerinin, uykuya dalma zorluğu, yorgun uyanma ve gün içinde aşırı uykululuk olarak karşımıza çıktığını söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin “Ramazanda gündüz kendinizi aşırı uykulu hissediyorsanız öğleden sonra yarım saatlik kısa bir şekerleme yapabilirsiniz. Bu tip şekerlemeler bir saati aşmamak ve özellikle tam öğle saatinde yapılması kaydıyla sağlık açısından da faydalı olabilir. Ancak uzun uykular gece uykusunu geciktireceğinden tavsiye edilmez” dedi.



YATMADAN ÖNCE AĞIR YEMEYİN



Ramazan aylarında görülen bir diğer uyku probleminin de gece yemek yiyip yatmaktan dolayı oluşabildiğini kaydeden Doç. Dr. Barış Metin “Yatma- dan önce ağır yemekler yenilmesi uykuya dalınmasını geciktirebilir ve gece kaliteli bir uyku uyunmasını engeller. Bu sebeple özellikle sahura kalkma- yan kişiler eğer gece geç saatte yemek yiyecekse; az yağlı çorba, süt, ekmek gibi hafif gıdaları tercih etmelidir” ikazında bulundu.