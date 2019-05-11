Ziyneti Kocabıyık
Prof. Dr. Dağlı “Kararın tütün endüstrisinin hedefinde bulunan düşük ve orta gelirli ülkelerin tüketicileri için tehdit oluşturacağı belirtildi. Tütün kontrolünün henüz çok güçlü olmadığı ülke hükûmetleri için ise olumsuz örnek teşkil edeceği vurgulandı. Uluslararası Tüberküloz ve Akciğer Hastalıkları Savaşım Birliği, yeni ürünün, sigara içmeyen kişilerle çocuk ve ergenler arasında tütün kullanımını başlatacağı riski konusunda dünya kamuoyunu ikaz etti” dedi. Ürünle ilgili azaltılmış risk iddiasının bulunduğunu söyleyen Sağlığa Evet Derneği Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız “Giderek sigara içenlerin azalmasıyla, sağlık ve teknoloji düşkünü ‘Z’ nesli için elektronik teknolojiye paketlenmiş nikotin bağımlılığı sunuldu. Zararın azaltılması söz konusu değil” dedi.
Prof. Dr. Elif Dağlı: FDA’nin cihaz kararı olumsuz örnek olur
Amerikan Gıda İlaç İdaresi (FDA) Amerika Birleşik Devletlerinde elektronik bir cihazla ısıtılan tütünü nikotin buharı hâline getiren yeni bir ürünün pazarlanmasına izin vermesi ile ilgili açıklama yapan Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, kararın Uluslararası Tüberküloz ve Akciğer Hastalıkları Savaşım Birliği Genel Merkezi (Union) tarafından eleştirildiğini söyledi.
Ziyneti Kocabıyık
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