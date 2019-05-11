Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkekler arasındaki obezite oranlarının en yüksek olduğu ülke yüzde 35’le ABD. Onu, yüzde 30’la Suudi Arabistan takip ediyor. Almanya ve Meksika’da Türkiye ile aynı oranı paylaştı. Hindistan’da ise obez erkeklerin oranı sadece yüzde 3 olarak görüldü. Erkeklerde yaşanan obezite probleminin düşük olduğu diğer ülkeler ise yüzde 5 oran ile Endonezya, Nijerya ve Japonya olarak saptandı.