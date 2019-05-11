Erkekler arasındaki obezite oranlarının en yüksek olduğu ülke yüzde 35’le ABD. Onu, yüzde 30’la Suudi Arabistan takip ediyor. Almanya ve Meksika’da Türkiye ile aynı oranı paylaştı. Hindistan’da ise obez erkeklerin oranı sadece yüzde 3 olarak görüldü. Erkeklerde yaşanan obezite probleminin düşük olduğu diğer ülkeler ise yüzde 5 oran ile Endonezya, Nijerya ve Japonya olarak saptandı.
Türki̇ye batı i̇le yarışıyor! Dört erkekten biri obez çıktı
11.05.2019 - 10:14 | Son Güncelleme: 11.05.2019 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya üzerinde farklı ülkelerdeki erkeklerin obezite oranlarını araştıran bir çalışma Türkiye’deki erkeklerin yüzde 24’ünün obez olduğunu ortaya koydu.
Kaynak: IHA
Etiketler : obez,sağlık haberleri,
623674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/623674.aspx
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