Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eczacıbaşı Topluluğu’nun dört ana grubundan biri olan Tüketim Ürünleri Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Eczacıbaşı Profesyonel, ‘El Hijyeni Eğitimi’’ projesiyle üç farklı şehirde dört okulda anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencisi olan bin çocuk ile buluştu. Çocukları el hijyeni konusunda bilinçlendiren Akademi ekibi, el yıkama tekniklerini çocuklara eğlenceli bir şekilde anlattı. El kurulamada kağıt havlu kullanımının önemine de değinen Akademi ekibi, tek kullanımlık kağıt havluların el kurutma makinelerinden daha hijyenik olduğuna vurgu yaptı.

“Yedi farklı şehirde beş bin öğrenci el hijyenini öğrendi”

Sağlıklı nesillerin gelişimine eğitim ile katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten EP Akademi Yöneticisi Gökçe Yılmaz; “Çalışmalarımızda sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. Amacımız daha sağlıklı nesillerin gelişiminde fark oluşturacak çalışmalar gerçekleştirmek. Bu kapsamda, geleneksel hale getirdiğimiz ‘El Hijyeni Eğitimleri’nin bu yıl beşincisini gerçekleştirdik. Geride bıraktığımız yıllarda İstanbul, Antalya, Balıkesir, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Aydın olmak üzere 7 farklı şehirde, 20 okulda, toplamda 5 bin öğrenciye eğitim verdik’’ dedi.

‘‘Doğru el yıkama alışkanlığı erken yaşta kazanılmalı”

Okulların bakteri oluşumu ve yayılımı için uygun ortamlar olduğuna dikkat çeken Yılmaz ‘‘Çocuklarımız, hasta olmaları halinde gelişimsel ve akademik olarak da olumsuz yönde etkileniyorlar. Çocukların ellerini doğru yıkamaları hastalık oluşumu riskini 10 kata kadar azaltabiliyor. Onların, el yıkama alışkanlığını erken yaşta kazanmaları ve ömürleri boyunca sürdürmeleri, toplumsal hijyenin sağlanması açısından da çok önemli’’ dedi.

Kurutucu cihazlar yerine kağıt havlu kullanımını tavsiye ettiklerini vurgulayan Yılmaz, kurutucuların bakterilerin yayılmasını sağladığın ve elde bakteri oluşumunu hızlandırdığını belirterek, kurutucu yerine kâğıt havlu kullanımının bakteri bulaşma oranını yüzde 77 azalttığına dikkat çekti.