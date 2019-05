Türkiye Gazetesi

Ramazan ayı ile birlikte gün boyu tutulan orucun ardından herkes iftarda çok fazla yemenin getirdiği rahatsızlıklardan söz ediyor. Bununla birlikte kilo olmaya engel olmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır oruç tutan kişilerin mutlaka sahura kalkması gerektiğini, iftarda abartıya kaçmadan yemek yenilmesini ve iftardan sonra yürüyüş yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Sahura kalkmayan kişilerde sağlık sorunları görülebilmekte

Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, ramazan ayından önce her gün hamurdan yapılan tatlılar, fazla yağlı yemekler yenilmezken ramazan ayında daha özenli ve çeşitli sofralar hazırlanması nedeniyle masaların tatlı ve hamur işinden oluştuğunu bu yüzden de ramazan ayında sağlıklı beslenme düzeninin bozulduğunu belirtti. Kişilerin tüm gün yaşanılan açlık durumunu sadece bir öğüne sığdırmaya çalıştığını söyleyen Gültaç Dayı Çamır, oruç tutan kişilerin iftarda yemek yemeyi aşırıya kaçmadan yapması gerektiğini belirtti. Oruç tutan kişilerin mutlaka sahur yapması gerektiğini de söyleyen Çamır, sahura kalkmadan oruç tutan kişilerde gün içerisinde hazım sorunu, metabolizmada yavaşlama ve bütün yenilen besinlerin vücutta yağ olarak depolanması gibi sağlık sorunlarının görüldüğünü belirtti.

“Sahurda sindirimi kolaylaştıran besinler tercih edilmelidir”

Oruç öncesinde kişilerin en az dört veya altı öğün ile beslendiğini ramazan ayında ise bu öğünlerin bir anda iki öğüne düştüğünü ve bu nedenle bedenlerin sahurdan mahrum bırakılmaması gerektiğini söyleyen Çamır “Sahur sizin kahvaltınız yerine geçecektir. kahvaltı günün en önemli öğünü olduğuna göre sahurda ramazanın en önemli öğünüdür. Sahurda hazmı ve sindirimi kolay, yüksek enerji içeren, proteinli besinler tercih edilmelidir. Çorba, kahvaltılık gibi besinlerin tercih edilmesi daha doğrudur” diye konuştu.

En az bir buçuk litre su tüketilmeli

Şu aralar artan sıcakları da göz önünde bulundurarak su tüketiminin daha da fazla artırılabileceğini söyleyen Çamır aynı zamanda su tüketimi ile ilgili de, “Sahurda en az bir litre iftarda ve sonrasında ise bir buçuk veya iki litre su içilmesi lazım. İftarda uzun süreli açlıktan sonra birden yüklenilmemeli, hızlıca ve çok yemek yenilmemelidir. Başlangıç için kahvaltılıklar ve hurma yerinde bir karar olacaktır. Daha sonrasında 1 kase çorba ile devam edebilirsiniz. Çorbadan sonra 30 dakikalık bir ara hem midenizi dinlendirecek hem de kan şekerinizin çok hızlı yükselmesini engelleyip kilo almanıza engel olacaktır. Sonrasında ise hafif yemek tercihleriyle devam etmelisiniz. Izgara et veya tavuk, kıymalı veya etli sebze yemekleri, hatta fırında veya buğulama balık alternatifleri tercihleriniz arasında olmalı ”dedi.

Ramazan Pidesine Dikkat!

Ramazanın olmazsa olmazı olan ramazan pidesi konusunda da uyaran Çamır, iştah açıcı ramazan pidelerinin miktarı ayarlanamadığı durumlarda kilo aldırabildiğini belirtti. Tam buğday ekmeklerinin belli bir süre sonra içerisindeki posa nedeniyle daha çabuk tokluk hissedilmesine neden olduğunu söyleyen Çamır, pide de bu durumun geçerli olmadığını belirterek, “Ramazan pidesi yedikçe daha çok yeme isteği uyandırıyor. Kilo almak istemiyorsanız ve pide yemek istiyorsanız miktarını dengeleyebilir ya da pideyle vedalaşıp tam buğday ekmeğiyle devam edebilirsiniz. Şerbetli ve hamurlu tatlılar bir anda fazla kalori almanıza neden olacak ve kilo almanıza neden olabilecektir. Bu tarz tatlıların yerine küçük bir parça güllaç veya bir porsiyon sütlü tatlı yiyebilirsiniz. Ancak düşük kalorili tatlılarda olsa tatlı tüketimini de sınırlandırın. Özellikle her gün tatlı yemekten kaçının” şeklinde konuştu.

İftardan Sonra Yürüyüş Yapılmalı

Vücudun sürekli açlık sonucunda kendini daha yavaş çalışmaya koşullandırdığını söyleyen Çamır son olarak da metabolizma hızının yavaşlayarak ve minimum enerji harcamasıyla vücudun günü tamamlamak istediğini belirtti. Bu durumda alınan enerji harcanılan enerjiden daha fazla olursa kişilerin kilo almaya başlayacağını söyleyen Çamır, iftardan bir veya bir buçuk saat sonra otuz dakika veya bir saatlik yürüyüş ile enerji harcamasını artırarak ve metabolizmaya biraz daha hız kazandırılması gerektiğini belirtti.