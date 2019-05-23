Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Herhangi bir hastalığa bağlı olmayan ve sebebi bilinemeyen aşırı terlemenin basit bir cerrahi operasyonla tedavi edilebileceğini söyleyen Göğüs Cerrahisi Opr. Dr. Ahmet Erbey “Operasyon ameliyathane şartlarında anestezi altında kapalı cerrahi ile gerçekleştiriliyor. Koltuk altından yapılan 1-2 santimetrelik kesi ile her iki el, koltuk altı, yüz ve boyun terlemesi tek seansta tedavi edilebiyor” dedi. Aşırı terleme şikâyetinin sebebinin tam olarak bilinememekle birlikte bazı hastalıklardan dolayı da ortaya çıkabileceğini kaydeden Opr. Dr. Erbey “Terleme tiroit bezinin aşırı çalışması, gut hastalığı, romatoid artrit, diyabet, feokromasitoma ve diğer metabolik hastalıklar ya da ilaç kullanmaya bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeplerin araştırılması gerekir” diye açıkladı.