Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Erkeklerin günde 90 mg; kadınların ise 75 mg C vitamini almaları gerekiyor. En güçlü C vitamini kaynaklarından biri de kırmızı biber. Yarım fincan kırmızı biber 95 mg C vitamini içeriyor. Bağışıklığı güçlendiren kırmızı biber kansere karşı da koruyor. Aynı zamanda iyi bir A, B, E ve K vitamini, potasyum, folat, manganez, fosfor ve magnezyum kaynağı olan kırmızı biberi, yemeklerin, salatanın ya da omletin içine katabilirsiniz.