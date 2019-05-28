Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da doğup büyüyen Türk Doktor Kubilay Tütüncüoğlu, her fırsatta Yeryüzü Doktorları organizasyonu ile Müslüman Afrika ülkelerine giderek sağlık ihtiyacı olan çocuklara, kadınlara, yaşlılara şifa taşıyor. İlk olarak 2014 yılında öğrenciliği sırasında yaptığı Nijer seyahati sayesinde Afrika gerçeği ile tanışan genç doktor, “Döndükten sonra rahat yatağımda uyuyamadım. Oradaki hayat ve sağlık şartlarını birebir yaşamış olmak beni altüst etti. 24 yaşındaydım ve hayatlarında hiç doktor görmemiş insanlara dokunmak, onların hastalıklarına çare olmak beni başka bir insan yaptı. Şimdi her fırsatta oralara gidip elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum” diyor.



İLK ZİYARETTE 500 KİŞİYİ TEDAVİ ETTİLER

İlk defa Genç Yeryüzü Doktoru olarak Nijer’e gittiğinde diğer doktorlarla birlikte 14 gün içinde 500 kişiyi tedavi edip gıda desteğinde bulunduklarını söyleyen Dr. Tütüncüoğlu, “Oralarda çocuk hastalıkları, dermatoloji, acil cerrahi ve infeksiyon hastalıklarına ilişkin tedavilere çok büyük ihtiyaç var. Buna rağmen çok dayanıklılar. Çocukların fiziki şartlara bu kadar dayanıklı olduklarını görünce ben utandım. Kadınların ne kadar güçlü olabildiklerini orada öğrendim. 5 kilometre yürüyüp evlerine su bidonlarını getirmeleri beni çok etkiledi. Çocukluğumdan itibaren gönüllü faaliyetlere çok hevesliydim. Avrupa’nın göbeğinde çok iyi şartlarda yaşıyoruz ancak dünyanın başka bir yerinde yardıma ve desteğe ihtiyacı olan kişileri görmek beni başka türlü etkiledi” diye

anlatıyor.



KAPISI OLMAYAN AMELİYATHANE

Afrika’nın özellikle sağlık alanında önemli yetersizlikleri olduğunu yerinde gördüğünü söyleyen Dr. Tütüncüoğlu, “Kapısı olmayan ameliyathaneler var. Hijyen şartları anlatılamayacak kadar kötü. İçme ve kullanma suyu yok. Türkiye’den o ülkelere giden yardımlar gerçekten çok önemli. Biz Afrika ülkelerine gittiğimizde sağlık hizmeti götürmenin yanında su kuyularını da denetliyoruz. Bağışçıların destekleriyle açılan o kuyuların ne kadar değerli olduğunu sözlerle anlatmak mümkün değil” diyor.

Her şey daha çok çocuğun yüzünü güldürmek için

Afrika’da sefaletin yanında insanlık hikâyelerinin de yaşandığını söyleyen Dr. Tütüncüoğlu bir hatırasını şöyle anlatıyor: “Paylaşım ve kardeşliğin anlamını ben Afrika’da öğrendim. Bir ziyaretimiz Kurban Bayramı’na denk gelmişti. Yanımızda götürdüğümüz şeker ve hediyeleri çocuklara dağıttık ama o kadar çok çocuk vardı ki yetmedi. Biz de üzüldük ama gördüğümüz manzara bizi mutluluktan ağlattı. Belki de hayatında ilk defa şekeri tadacak olan çocuklar ellerindekini, alamayan diğer arkadaşlarıyla paylaştılar…”

Dr. Kubilay Tütüncüoğlu her fırsatta Yeryüzü Doktorlarıyla Afrika’ya gitmeye çalıştığını belirterek, “Her şey daha çok çocuğun yüzünü güldürmek için… Yaşarken bundan daha değerli bir şey olamaz benim için” diyor.