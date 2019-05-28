Bunların yarısının böbrek nakli beklediğini ifade eden Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği (TİGED) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, “Yaklaşık 16 civarında pediatrik böbrek nakli yapan merkezimiz var. Bu merkezlerde başarı oranlarımız Avrupa ortalamasının üzerinde” dedi. Çocuk böbrek nakilleriyle ilgili olarak İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi ve TİGED tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Prof. Dr. Söylemezoğlu, uzun süre diyaliz tedavisi gören çocuklarda büyüme gelişme geriliği, kalp hastalıkları ve kemik bozuklukları gibi problemler geliştiğini belirtti.
İki bin çocuk böbrek bekliyor
28.05.2019 - 07:16 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 07:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de yaklaşık 5 bin civarında kronik böbrek yetmezliği olan çocuk var.
Etiketler : böbrek,
627663 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/627663.aspx
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