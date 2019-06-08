Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Basınç değişikliği sebebi ile uçak yolculuğu sırasında yaşanan kulak tıkanıklığının işitme kayıplarına kadar varan sağlık problemlerine yol açtığını söyleyen, Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak “Orta kulak boşluğundaki basınç normal şartlarda çevre basıncına eşittir. Çevre basıncı değiştiğinde (Mesela uçak yolculuğunda kalkış ve iniş sırasında) dengeleme yapılmazsa orta kulakta negatif basınç gelişir. Sonuçta işitme kaybı ve ağrı oluşur ” dedi. Çıkış ve inişler sırasında basınç dengelemek için sık yutkunma ve çiğneme hareketlerinin yapılması gerektiği kaydeden Prof. Dr. Topak, ayrıca Valsalva manevrası gibi bazı hareketlerin yapılmasını da tavsiye etti.