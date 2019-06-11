Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Özellikle Roza (gül) hastalarının güneşe karşı çok hassas olduklarını belirten Dr. Pınarbaşı, bu kişilerin sadece güneşe değil sıcak ortamlara da dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek “Bu kişilerin genellikle evlerinde klimalı ortamlarda oturmalarını tavsiye ediyoruz. Roza hastaları dışarı çıkarken sürdükleri güneş yağlarını seçerken, biraz daha yağsız, gözenekleri tıkamayacak ürünleri seçmeliler. Çünkü onların akne atakları, sivilcelenmeleri de oluyor. Deri altı yağ bezleri çok çalıştığı için yağlı ürünler de kullanmamaları gerekiyor “ diye konuştu. Uzm. Dr. Pınarbaşı, özellikle bebeklerde kullanılacak ürünlerin içinde parfüm, kimyasal olmayan, mineral örtücü koruyucular içeren belli markaları tavsiye ettiğini söyledi.