Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baman’da çiftçilik yapan Songül ve Mehdi Poge çifti, evlendikleri günden itibaren bebek sahibi olmak istedi. Gitmedikleri doktor kalmadı; ilaç tedavisi, ameliyat ve birçok yöntem denendi. Bu sırada Songül Poge, erken menopoza girince doktorlar “Artık senin çocuğun olmaz” dediler. Bu sözlere rağmen umudunu kaybetmeyen Songül Poge, sonunda hayaline kavuştu. Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in uyguladığı kök hücre tedavisiyle rahmi ve yumurtaları gençleştirilen Songül Poge’ye uygulanan tüp bebek tedavisinin ardından müjdeli haber geldi. Kök hücre tedavisinin kısırlıkta çok nadir kullanıldığını belirten Prof. Dr. Çoksüer “Kök hücre tedavisinin amacı, hasarlı, zarar gören dokunun kök hücrelerle tamir edilmesidir. Avrupa’da yapılıyor. Bizde de yeni yeni uygulanmaya başladı” dedi. Yedi aylık hamile olan Songül Poge, bebeğini kucağına alacağı günleri iple çekiyor.