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Dr. Çapar “Kafein, sindirim sisteminden kalsiyum emilimini azaltıyor ve böbreklerden kalsiyum atılımını artırıyor. Vücutta kalsiyum miktarı azalınca kemik yapımı gerçekleşmiyor” dedi. Kemik kaybının genellikle 30’lu yaşların ortasında başladığını kadınlarda menopozla birlikte hızlandığını ifade eden Dr. Çapar “Günde üç-dört fincandan fazla kahve tüketmeyin. Kafeinsiz kahveyi tercih edin. Kahve alışkanlığınız varsa, ek kalsiyum desteği alarak açığınızı kapatmaya yardımcı olun” dedi.