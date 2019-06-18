Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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D vitamini eksikliğinin obezite, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kanser gibi ciddi hastalıklara zemin hazırladığının bilindiğini söyleyen Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Müge Gökçe “Lösemi teşhisi alan çocukların birçoğunda D vitamini eksikliği saptandığı gibi, D vitamini eksikliğinin devam etmesinin tedavi başarısını da olumsuz yönde etkilediği görülüyor. Ayrıca yapılan laboratuvar çalışmalarında; D vitaminin bazı lösemi hücrelerine etki gösterdiği görülüyor” dedi. D vitamini eksikliğinin tek başına lösemiye sebep olmadığını ancak risk faktörü olan hastalarda süreci hızlandırabileceğini belirten Doç. Dr. Gökçe, “D vitamini eksikliğini engellemek için yenidoğan döneminden itibaren bebeklerin güneş ışınlarından yeterli ölçüde faydalandırılması, D vitamini takviyesi yapılması gerekiyor. Ayrıca, süt, peynir, yumurta ve balık gibi D vitamininden zengin besinlerin düzenli tüketilmesi tavsiye ediliyor” dedi.