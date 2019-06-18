Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Atlet ve korse gibi giyilen ve ‘Lifecall’ ismi verilen cihaz, kritik kalp sağlığı verisini ilgili sağlık kuruluşlarına bluetooth üzerinden aktarabiliyor. Kalp krizini 45 dakika önceden algılayan cihaz sayesinde birçok kişinin hayatının kurtulması bekleniyor.

TÜBİTAK desteği ile gerçekleştirilen projenin dört senelik çalışmanın sonucu olduğunu söyleyen projenin üreticilerden Emre Özdoğan “Cihazımız holter kullanmaya lüzum kalmadan, uzun süreli ve kullanıcıyı rahatsız etmeyecek biçimde uzaktan sağlık ve kalp taraması gerçekleştirebiliyor. Seri üretime hazırlanan ve son kullanıcılar için yazılım geliştirme aşamasında olan ürün ile birlikte, sağlık verileri uzaktan takip edilebilecek. Cihazın prototipini bitirdik. Yani ispatlanabilir, gözlemlenebilir, çalışabilir ve giyilebilir bir ürün hâline geldi. Ancak endüstriyel üretime henüz hazır değil. Cihazın şu andaki tek dezavantajı iletkenliğini kaybettiği için üç gün sonra atılmak zorunda kalması” dedi.