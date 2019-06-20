Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’a müthiş teklif... Altyapıdan futbolcu yetiştiren ve bunlara her sezon yeni isimler ekleme geleneğini başlatan bordo-mavililerde son iki sezona damga vuran oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’dü. Bunlara Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır gibi isimler eklenmişti. Geçen sezondan bu yana Avrupa kulüplerinin canlı olarak takibe aldığı Yusuf ve Abdülkadir’e 15 milyon avroya kadar teklifler gelmişti. Ömür için son açıklanan rakam ise Türk futbolu adına rekor ifade ediyor. Açıklama dün sabah Lig Radyo’ya bağlanan menajer Necdet Ergezen’den geldi.

Başkandan veto

Ergezen, İtalya’da Tuttosport tarafından Altın Çocuk oylamasında ilk sırada bulunan Abdülkadir Ömür’le ilgili en ciddi teklifin Monaco’dan geldiğini söyledi. Fransız ekibinin Ömür için önerdiği bonservis rakamı 16 milyon avro. Ayrıca 3 milyon avro da bonusları var. Ek olarak Abdülkadir Ömür’ün bir sonraki satışından da yüzde 15’lik pay, bordo-mavili yönetime sunuldu. Ancak ‘tok satıcı’ rolündeki başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve Abdülkadir’i satmayacaklarını söyledi.

Fırtına iki genç daha ‘KAP’tı

Trabzonspor, Altınordu Kulübünün altyapısında forma giyen stoper Atakan Gündüz ve forvet Salih Kavrazlı ile anlaştı. KAP’a yapılan bilgilendirmede anlaşmaların üçer yıllık olduğu belirtildi. Futbolculara üç sezon için toplam 340’ar bin lira garanti ücret ödenecek.