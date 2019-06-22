Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sol kasıktaki ağrı şikayetiyle devlet hastanesine getirilen 8 yaşındaki çocuğa uzman doktor tarafından 'inguinal herni' (kasık fıtığı) teşhisi konuldu. Aynı doktor tarafından ameliyata alınan çocuk, operasyon sonrası sık sık kusmaya başladı. Görevli hemşire kusma halinin normal olduğunu söyledi. Saatler ilerleyince çocuğun kusmuğu renk ve yapı değiştirmeye başladı. Durumdan haberdar edilen anestezi uzmanı, hasta çocuğa emedur fitil uyguladı. Gece saatlerinde kusması azalan çocukta bu kez kasılmalar başladı.

Nöbetçi doktor, çocuğu başka bir hastaneye sevk etti. Çocuk yolda hayatını kaybetti. Acılı aile, ameliyatı gerçekleştiren doktorun hastayı takip etmediğini öne sürdü. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle adam öldürme' suçundan doktor hakkında dava açıldı. Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, tıbbi belgelere göre sanık doktorun koyduğu teşhis ve yaptığı ameliyatın tıp kurallarına uygun olduğunu, ancak postoperatif dönemde hastanın vizitini yapmamasının eksiklik olduğu vurgulandı. Tarafları dinleyen mahkeme, sanık doktorun beraatine hükmetti. Karar, acılı aile temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi.

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Kişinin ölümü nedeniyle doktora kusur atfedilemeyeceği, bu eksik eylem ile ölüm arasında illiyet bağı bulunmadığı, kişinin ameliyat sonrası takip, tedavi ve sevk işlemlerine katılan ilgili diğer hekimlere ve yardımcı sağlık personeline kusur atfedilemeyeceği öne sürülmektedir. Sanığın eylemi ile netice arasında illiyet bağının kesin bir şekilde kurulamadığı, bu sebeple sanığın taksirle öldürme suçundan sorumlu tutulamayacağı ortadadır. Ancak bahsedilen raporlar ve tüm dosya kapsamından sanığın ameliyat sonrasındaki süreçte gerekli takip ve kontrol muayenesini yapma konusundaki ihmali sebebiyle, eylemin TCK’nın 257/2. maddesindeki ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir."

Emsal kararla birlikte ameliyat sonrası hastasını takip etmeyen doktorlar, sanık sandalyesine oturacak.