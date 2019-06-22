Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CA 125 nedir?

CA 125 yumurtalık kanseri hücrelerinin hepsinde olmasa bile çoğunun yüzeyinde bulunan bir proteindir. Yumurtalık kanseri olan kadın hastanın kanında anlamlı derecede yüksek düzeylerde CA 125 mevcut olabilir. Vücuttaki normal dokularda ve başka bazı kanserlerde az miktarda CA 125 üretilmektedir. Adet görme, gebelik ve pelvisin iltihaplı hastalığı gibi çeşitli kanser dışı durumlarda kan düzeyleri orta derecede yükselmiş olabilir.

Tam olarak kanser teşhisi için ise CA 125 testi kullanılmaz. Bu, bazen kanser olmayan durumlarda da artabilir. CA 125 testinin normal sınırlardaki değerleri 0-35 arasındadır. Bazı ülkelerde bu oran değişiklik göstermektedir. Normal sınır olarak 0-46 değerleri kabul edilmekte ve bu değerlerden daha yüksek çıkması durumunda risk görülmektedir. Bu oran 35-50 arasında olduğu durumlarda, hastanın kontrol altında tutularak, izlenmesi gerekir. 50’nin üzerindeki CA 125 değerleri ise kanser riskinin olduğunu gösterir ve diğer tetkiklerinden yapılarak yumurtalık kanseri riskinin araştırılması gerekir.

CA 125 Testi Neden Yaptırılır?

Kanser tedavisini izlemek için

Yüksek risk altında bulunuyorsanız, yumurtalık kanseri taraması yapmak için

Tedavisi bitmiş yumurtalık kanseri hastalarının, hastalığının nüksedip nüksetmediğini takip etmek amacıyla da kullanılır.

CA 125 Nasıl yapılır?

Bu testten önce normal şekilde yiyip içile bilinir. Damardan kan alınarak yapılan bir testtir.

CA 125 Testi Sonuçları

CA 125 seviyeniz normalden yüksekse, iyi huylu bir tümör durumunuz olabilir veya test sonucu yumurtalık, endometriyal, peritoneal veya fallop tüpü kanseri olduğu anlamına gelebilir. Doktorunuz tanınızı belirlemek için başka testler ve prosedürler de önerecektir. Over, endometrial, peritoneal veya fallop tüpü kanseri gibi teşhislerden biri konduysa, azalan bir CA 125 seviyesi sıklıkla kanserin tedaviye yanıt verdiğini gösterir. Yükselen bir CA 125 seviyesi ise kanserin geri dönüşünü veya sürekli büyümesini gösterebilir. Bazı normal ve kanserli olmayan koşullar, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere CA 125 seviyesinin yükselmesine neden olabilir;

Endometriozis

Karaciğer hastalığı

Adet

Pelvik inflamatuar hastalık

Gebelik

Rahim fibroidleri

Normalde uterus içinde büyüyen bir doku olan rahim dışında büyüme de endometriozisdir. Ağrılı olabilir ayrıca hamile kalmayı zorlaştırabilir. Pelvik inflamatuar hastalık (PID), bir kadının üreme organlarının bir enfeksiyonu. Genellikle gonore veya klamidya gibi cinsel yolla bulaşan bir hastalıktan kaynaklanır.

Kaynak : SelmaSultan