Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ev kadınlarının titizliği adeta tüm dünyada tartışmaya gerek duyulmayan bir gerçektir. Evlerinin her köşesini itina ile temizle eğiliminde olan ev kadınları, hangi bölümün hangi malzeme ile temizleneceği gibi konuları tam anlamı ile kavramak istemektedir. Söz konusu bu bölümlerden birisi olarak duşakabin örnek gösterilebilmektedir. Özellikle duşakabinlerin bağlantı bölümlerinde, sürekli neme ve suya maruz kaldıklarından ötürü küflenme, paslanma ve sararma gibi durumlar göze çarpabilmektedir. Bunlara ek olarak devamlı su ve nem ile temas halinde olan cam yüzeyler, bir müddet içerisinde hoş gözükmeyen bir görüntüye bürünmektedir. Dolayısı ile evin önemli bir parçası olan duşakabinlerin sık periyotlarla temizlenmesi son derece yararlı olacaktır.

Yapılacak temizliğe başlanmadan evvel duşakabin içerisindeki şampuan, sabun ve lif benzeri tüm gereçler dışarı alınmalıdır. Ayrıca duşakabin içerisinde ufaklıkların minik kazalar yaşamasını önlemek adına kaydırmaz paspas yada eğlence amaçlı banyo oyuncakları mevcutsa bu eşyalar da dışarı alınmalıdır. Sonuç olarak temizlikten önce duşakabinin içerisinde herhangi bir eşya kalmadığından emin olunmalıdır.

Sirke Ve Karbonatla Duşakabin Nasıl Temizlenir?

Bilhassa plastik ve cam yüzeyler, su lekesi tutması ve bakteri üremesi bakımından uygun ortamlardır. Belirli bir süre zarfında kireç lekesi haline gelen su lekeleri tam bir baş belası haline gelmektedir. Ayrıca devamlı olarak suya ve neme maruz kalan cam yüzeyler, mat ve kötü bir görüntü almaktadır. Duşakabinin plastik bölümler ise nemin etkisi ile adeta bir bakteri yuvasına dönüşmektedir. Uzun süre temizlik yapılmadığı durumlarda plastik bölümlerin sarardığı göz ile kolayca fark edilebilir. Tüm bunlara ek olarak sabun ve şampuanlar da duşakabinde leke oluşumu hususunda etkili bir faktördür.

Çoğu kişinin muzdarip olduğu bu problemlerin giderilmesi için olağanüstü bir yöntem aramaya hacet yoktur.

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