Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keçiboynuzu; fasulye ve baklaya benzeyen bir meyve vermekte olup Akdeniz bölgesinde yetişmekte olan bir ağaç türüdür. Bu meyvenin tozu çıkarılarak da keçiboynuzu tozu elde edilmektedir. Bu toz; A,B,D ve E vitamini açısından oldukça zengin olup magnezyum, çinko, fosfor ve protein gibi birçok mineral içermektedir. Bu açıdan keçiboynuzu tozu; geçmişten beri şifa kaynağı olarak bilinmektedir. Keçiboynuzu tozu fiyatı kilosu 28-40 TL arasında değişmektedir.

Keçiboynuzu Tozunun Faydaları

Keçiboynuzu tozu; mideyi güçlendirir.

Keçiboynuzu tozu; sindirim sistemini kuvvetlendirir.

Keçiboynuzu tozu; alerji oluşumları ve birçok virüsün türemesini engellemektedir: Bunun sebebi ise keçiboynuzunda bulunan gallik asitlerin vücuttaki virüs ve bakteri üzerinde anstiseptik etki göstermesidir.

Keçiboynuzu tozu; karaciğeri korur: Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda; keçiboynuzu tozunun karaciğer sağlığına iyi geldiği görülmüştür.

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