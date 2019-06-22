Çocuklarda; geceleri 5 kez uyanma veya uyandığında ise 30 dakika boyunca uykuya dalamamanın 3 aydan uzun süre sürmesi uyku bozukluğu olarak adlandırılmaktadır. Çocuklarda uyku bozuklukları her 100 çocukta 20-30 unda görülmektedir. En sık yaşanan uyku bozuklukları uykuya dalmada zorlanma ve gece sık sık uyanmadır.
Çocuklar Niçin Uyumak İstemez ?
Bazen çocuklar için direnir ve bir türlü uyumazlar. Bunun sebepleri şunlar olabilir.
Çocuğun kabus görmesi,
Çocuğun karanlıktan korkması,
Çocuğun yalnız kalmaktan korkması,
Oda sıcaklığı-soğukluğu,
Ses,gürültü olması
Anne-babanın dikkatini çekmek istemek, ilgi isteği
Çocuk ve Bebeklerin Ne Kadar Uyuması Gerekir?