Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarda; geceleri 5 kez uyanma veya uyandığında ise 30 dakika boyunca uykuya dalamamanın 3 aydan uzun süre sürmesi uyku bozukluğu olarak adlandırılmaktadır. Çocuklarda uyku bozuklukları her 100 çocukta 20-30 unda görülmektedir. En sık yaşanan uyku bozuklukları uykuya dalmada zorlanma ve gece sık sık uyanmadır.

Çocuklar Niçin Uyumak İstemez ?

Bazen çocuklar için direnir ve bir türlü uyumazlar. Bunun sebepleri şunlar olabilir.

Çocuğun kabus görmesi,

Çocuğun karanlıktan korkması,

Çocuğun yalnız kalmaktan korkması,

Oda sıcaklığı-soğukluğu,

Ses,gürültü olması

Anne-babanın dikkatini çekmek istemek, ilgi isteği

Çocuk ve Bebeklerin Ne Kadar Uyuması Gerekir?

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