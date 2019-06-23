Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

ABD’de bulunan ve Burun Estetiği eğitimini desteklemek ve geliştirmek amaçlı kurulan dâhiler kulübü “The Rhinoplasty Society” en iyi araştırma ödülünü Türkiye’nin genç profesörlerinden Ersoy Konaş’a verdi. “The Rhinoplasty Society”’ye tüm dünyadan seçkin plastik cerrahlar tavsiye mektubu ile başvuruyor ve burun estetiği alanında başarılı bilimsel çalışmaları olması hâlinde kabul ediliyor. Konaş’ın araştırması, çok ileri burun eğriliklerinin düzeltilmesi, operasyon tekrarının asgariye indirilmesi ve burun operasyonlarıyla nefes sağlığının korunup artırılmasını amaçlıyor. Ödülün Türkiye’nin plastik cerrahi alanında dünyanın en başarılı ülkelerinden olduğunu tekrar tescillediğini belirten Prof. Dr. Ersoy Konaş “Estetikte yükselen trend Türkiye. Hastalar çok daha zor olan burun estetiği, yüz gençleştirme işlemleri için ülkemize geliyor” dedi.