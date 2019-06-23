Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rahim Duvarı İncelmesi Nedenleri ve Bitkisel Tedavi Kürü

Rahim duvarı, bağ dokudan ve salgı bezlerinden meydana gelir ve kendini sürekli yeniler. Bazı durumlar rahim duvarı incelmesine sebep olabilir. Rahim duvarındaki incelme, Progesteron denilen hormon ile bağlantılı olduğundan, incelme araştırılırken bu hormon incelenmeye başlanır. Progesteron, 21 karbonun bir araya gelmesi ile meydana gelir. Gebelik oluşumu için önemlidir. Rahim duvarının incelmesi sonucu hamilelik olasılığı azalır.

Rahim duvarı inceliği hamileliğe engel mi

Üreme yani çocuk sahibi olmak konusunda doktorunuzla konuşmayı ihmal etmemelisiniz. Yıllık kontroller yaptırmalı fakat eğer bir problem hissediyorsanız bunu doktorunuza yıllık kontrolünüzü beklemeden sormalısınız. Doktorunuzla birlikte geçmişe de yönelik hastalıklarınızın üzerinde konuşarak rahim duvarı incelmesine sebep olan nedeni saptamalısınız. Anormal semptomlar yaşadığınızda, doktorunuz size uygun olan tedaviyi uygulamak için önce birkaç test yaptırmanızı isteyecektir. Bunlar acısız ve ağrısız testlerdir. Bundan sonra ise size uygun tedaviyi uygulayacaktır.

Rahim Duvarı İncelmesi Nelere Sebep Olur?

İki adet zamanı arasında lekelenmelerin yaşanması

Rahim ağrılı regl dönemleri

Hamile kalmakta zorlanma

24 günden kısa veya 38 günden uzun menstrüel sikluslar yani aylık dönemler

Regl boyunca ağır kanama

Regl sürelerinde atlama veya adetin tamamen bitmesi

Ay boyunca farklı zamanlarda pelvik ağrı yani kasık ve kasık altı ağrısı

Ağrılı cinsel ilişki

Rahim Duvarı İncelmesi Neden Olur;

Kürtaj

Rahmin iç zarında meydana gelen hasar

Doğum kontrol hapları

Menopoz

Hormon bozuklukları; Düşük östrojen seviyeleri endometrial atrofi denilen bir duruma yol açabilir. Çoğu zaman, bu menopoz başlangıcına bağlıdır. Hormon dengesizlikleri, yeme bozuklukları ve oto-bağışıklık koşulları da genç kadınlarda atrofiye neden olabilir. Vücudunuzun östrojen seviyesi düşük olduğunda, endometrial dokunuz bir yumurtanın implante etmesi için yeterince kalın olmayabilir.

Rahim enfeksiyonları

Spiral sonrasında geçirilen iltihaplar

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Rahim Duvarı İncelmesi Bitkisel Kürü

Günde iki defa, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere nar suyu içilmesi rahim duvarı incelmesine karşı etkili bir yöntem olmaktadır ancak nar suyu tansiyonu da düşüren bir meyve olduğundan, düşük tansiyonlu kişilerde bu kür tavsiye edilmemektedir. Nar suyu her içimde taze olarak sıkılıp tüketilmelidir.

Kaynak : SelmaSultan