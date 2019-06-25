Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır kilo vermek için çabalayan ancak her seferinde daha fazlasını geri alan Afrim Imeraj, bunu diyet ve sporla başaramayacağını anlayınca obezite ameliyatı olmaya karar verdi. İsviçre’de çeşitli hastaneleri araştıran Imeraj, internette dolaşırken Makedonya ve Kosava’da yaptığı Bigmama ve Mama’s programlarıyla milyonlarca insanını takip ettiği sunucu ve ses sanatçısı Besiana Kasamiake’nin zayıflama hikâyesine rastladı. Yıllarca şişmanlıkla mücadele eden Kasamiake’nin Samsun’da obezite ameliyatı olduktan sonra bir yılda 110 kilodan 70 kiloya düştüğünü gördü. Kendisi de Arnavut olan Kasamiake ile görüştükten sonra Samsun’a gelen Imeraj, Medicana Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Uzmanlarından Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güzel ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla kilolarından kurtuldu.