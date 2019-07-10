Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vejetaryenlikten farklı olarak hayvansal gıdaların da reddedildiği, süt ve süt ürünlerinin, arılar tarafından üretildiği için balın dahi tüketilmediği vegan beslenme şekli, bütün dünyada milyonlarca kişi tarafından benimsenerek uygulanıyor. Ancak İstanbul Aydın Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Gör. Gökçen Özüpek, vegan beslenme biçiminin insanlar için sağlıklı olmadığını dile getirdi. Vegan beslenmede sadece bitkisel kaynaklı besinlerin tüketildiğini ifade eden Özüpek “Bu istediğimiz beslenme şekli değildir. Sağlıklı bir hayat için, beslenme planında; et, süt, ekmek, sebze-meyve ve yağ grubu olarak sınıflandırdığımız besinler, öğünlerde dengeli ve yeterli olarak yer almalıdır” uyarısında bulundu.

Vegan beslenmenin vücuda vereceği rahatsızlıkları sıralayan Özüpek “Vegan beslenme, bilimsel veriler ışığında, sağlıklı bir hayat şekli içinde değerlendirilemez. Vücutta vitamin-mineral yetersizlikleri, protein kalitesinde düşme ve elzem aminoasitlerin sağlanmasında yetersizliğe bağlı olarak bireylerde yorgunluk, hâlsizlik, anemi, hastalıklara karşı dirençte düşüş, doku yenilenmesi ve onarımında yavaşlama gibi çeşitli tıbbi belirtiler görülebilmektedir” diye konuştu.

Vegan beslenmenin gelişme çağındaki çocuklar ve yaşlılar için tehlike arz ettiğini söyleyen Özüpek, şu noktalara dikkat çekti: Çocuklukta fiziksel aktivitenin artışıyla birlikte enerjiye olan ihtiyacın artar. Bu yüzden sadece bitkisel beslenme ile bu dönemde ihtiyaç duyulan ihtiyaçlar sağlanamamaktadır.

Yaşlılık dönemi ise doku yapımının ve yenilenmesinin azaldığı, vücuttaki katabolizmanın ve hastalıklara karşı yatkınlığın arttığı bir dönem. Bu dönemde oluşabilecek komplikasyonları en aza indirgemek adına, bireylere göre değişiklik göstermekle birlikte karbonhidrat, protein ve yağ alımının dengeli ve yeterli olmasına dikkat edilmelidir. Bahsettiğimiz sonuçlara ulaşmak ise vegan beslenme ile mümkün olmamaktadır.