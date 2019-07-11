Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Video paylaşım sitesi YouTube’da yer alan çocuk kanalları, Youtube tarafından alınan ani bir kararla kapatıldı. Milyonlarca seyircisi olan içerikleri pedagojik açıdan değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Aylin Sözer Çapan “YouTube gibi bilgi paylaşımı için herhangi bir uzmanlık ya da ehliyet gerektirmeyen sitelerin içerikleri çocuklarımız için güvenli değil” dedi. Çocukların internet ile olan ilişkisinde ‘ebeveyn kontrolünün’ önemini vurgulayan Dr. Çapan “Çocuğun teknolojik aletlere maruz kaldığı süre kontrol altına alınmazsa dikkat dağınıklığı, odaklanma problemi yaşıyorlar. Daha da kötüsü gerçeklikle ilişkisini kesen oyun veya film bağımlısı çocuklar olarak büyüyorlar. Bu da onların gerçeklikle olan bağlarında zedelenmeye sebep oluyor. Böyle büyüyen çocuklar sosyal ilişkilerinde problemli, çevresindekilere her şeyi kendi istediği gibi kabul ettirmeye çalışan, empati becerisinden eksik yetişkinler oluyorlar” diye açıkladı.