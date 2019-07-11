Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Organik adı altında, hijyenik olmayan ortamlarda tutulan gıdalardaki risklerin önemsenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Öztaş “Mesela araçların arkasında uzun süre sıcak havaya maruz kalarak satılan yumurtalar, salmonella gibi virüslere yatkındır. Ambalajsız ve uygun olmayan ısıda saklanan bütün ürünler besin zehirlenmesine yol açabilir” dedi. Gıda terörünün özellikle süt ve süt ürünlerinde görülebildiğini de kaydeden Dr. Öztaş “Peynirden tifoya yol açan brusella ve salmonella hastalığı, hayvandan insana geçen tüberküloz bulaşabilir. Salmonella, tifo hastalığına yol açabilir. Diğer tehlike de salçadır. Buzdolabında saklanan ancak küflenmiş ürünlerde mantar toksinlerine bağlı zehirlenmeler görülebilir”dedi.