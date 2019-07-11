Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilirubin nedir? Bilirubin testi nedir? Bilirubin, vücudun kırmızı kan hücrelerini parçalama işlemi sırasında ortaya çıkan sarımsı bir maddedir. Madde karaciğerde bulunur ve normal olarak sindirim sırasında vücuttan dışarı atılır. Karaciğeriniz hasar görürse, bilirubin kan ve idrara sızabilir. İdrarda bilirubin, karaciğer hastalığının bir belirtisi olabilir. Bilirubin seviyeleri yaş ve genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Bu durumda bilirubin testi yapılabilir. Bilirubin testi, kandaki bilirubin miktarını ölçer. Bilirubin yüksekliği ve düşüklüğü birçok hastalığın habercisi olabilir. Bu test, sarılık, anemi ve karaciğer hastalığı gibi sağlık sorunlarının nedenini bulmak için kullanılır. Peki Bilirubin değerleri nelerdir? Yüksek bilirubin ve düşük bilirubin ne anlama gelir? İdrarda bilirubin sonuçları, direkt bilirubin ve yüksek bilirubin belirtileri gibi merak edilenler haberimizde

BİLİRUBİN NEDİR? BİLİRUBİN NORMAL DEĞERLERİ

Bilirubin, vücudun kırmızı kan hücrelerini parçalama işlemi sırasında ortaya çıkan sarımsı bir maddedir. Madde karaciğerde bulunur ve normal olarak sindirim sırasında vücuttan dışarı atılır. Karaciğeriniz hasar görürse, bilirubin kan ve idrara sızabilir. İdrarda bilirubin, karaciğer hastalığının bir belirtisi olabilir.

Bilirubin seviyeleri yaş ve genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Normal bilirubin seviyeleri ise:

– Direkt (konjuge) bilirubin: 0 – 0,3 mg/dL (miligram/desilitre)

– Total bilirubin: 0,3 – 1,9 mg/dL’dir

DÜŞÜK BİLİRUBİN NE ANLAMA GELİR? DÜŞÜK BİLİRUBİN NEDENLERİ NELERDİR?

Kanda ve idrarda bilirubin düşüklüğü yükselebildiği gibi bazı sebeplerle düşük de çıkabilir. Bilirubinin düşük çıkması endişelenecek bir durum değildir.

Bilirubin düşüklüğünün nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Kafein

Oksijen eksikliği

Penisilin ilacı

Uyku ilacı veya sakinleştirici olarak kullanılan barbitürat ilaçları

Nonsteroidal antienflamatuar olarak adlandırılan bazı ağrı kesiciler

YÜKSEK BİLİRUBİN NE ANLAMA GELİR? BİLİRUBİN NEDEN YÜKSELİR, NEDENLERİ NELERDİR?

Bilirubin yüksekliği sarılık olarak tanımlanan ve ciltte, göz akında sararma şeklinde fark edilen duruma yol açar. Bilirubin temel olarak karaciğerde alyuvarlar yıkımı sonrası açığa çıkan artık madde olduğu için, bilirubin yüksekliği vücutta anormal hızlı alyuvar yıkımı olduğu anlamına gelebilir.

Bilirubin yüksekliğinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Anemi

Siroz

Kan transfüzyonu reaksiyonu

Gilbert sendromu - bilirubinin hasar görmesini tetikleyen bir enzim eksikliğidir.

Viral hepatit

İlaçlara tepki

Alkol sebebiyle olan karaciğer hastalığı

Safra taşları

Bilirubin yüksekliğinin belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Cildin ve gözeneklerin sararması (sarılık)

Yorgunluk

Mide bulantısı ve kusma

Yorgunluk

Kaşıntı

İştahsızlık

Yüksek ateş

Titreme

Kil renginde dışkılamak

Sık ateşlenme

Ödem

Karın ağrısı

Sık ateşlenme

Bilirubin nasıl düşürülür? Yüksek bilirubin nasıl düşürülür?

Beslenmenize dikkat edin (Kızarmış, baharatlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak durun. Bol bol sebze ve meyve tüketin)

Arpa suyu için (Üç litre suya(3 litre 12 su bardağı eder) bir su bardağı arpa koyarak, düşük ısıda kaynatıp 'arpa suyu' yapın)

Zerdeçal ve yoğurt (50 gram yoğurt ve 10 gram zerdeçal tozunu karıştırın. Bu karışımın yarısını sabahleyin, diğer yarısını geceleyin 15 gün boyunca tüketmeye devam edin)

Cerrahi operasyon (Bilirubin yüksekliği safra taşından kaynaklanıyorsa, taş cerrahi operasyonla çıkarılabilir. Karaciğerde işlev bozukluğu varsa karaciğer nakli gerekebilir)