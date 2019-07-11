Bilirubin nedir? Bilirubin testi nedir? Bilirubin, vücudun kırmızı kan hücrelerini parçalama işlemi sırasında ortaya çıkan sarımsı bir maddedir. Madde karaciğerde bulunur ve normal olarak sindirim sırasında vücuttan dışarı atılır. Karaciğeriniz hasar görürse, bilirubin kan ve idrara sızabilir. İdrarda bilirubin, karaciğer hastalığının bir belirtisi olabilir. Bilirubin seviyeleri yaş ve genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Bu durumda bilirubin testi yapılabilir. Bilirubin testi, kandaki bilirubin miktarını ölçer. Bilirubin yüksekliği ve düşüklüğü birçok hastalığın habercisi olabilir. Bu test, sarılık, anemi ve karaciğer hastalığı gibi sağlık sorunlarının nedenini bulmak için kullanılır. Peki Bilirubin değerleri nelerdir? Yüksek bilirubin ve düşük bilirubin ne anlama gelir? İdrarda bilirubin sonuçları, direkt bilirubin ve yüksek bilirubin belirtileri gibi merak edilenler haberimizde
BİLİRUBİN NEDİR? BİLİRUBİN NORMAL DEĞERLERİ
Bilirubin, vücudun kırmızı kan hücrelerini parçalama işlemi sırasında ortaya çıkan sarımsı bir maddedir. Madde karaciğerde bulunur ve normal olarak sindirim sırasında vücuttan dışarı atılır. Karaciğeriniz hasar görürse, bilirubin kan ve idrara sızabilir. İdrarda bilirubin, karaciğer hastalığının bir belirtisi olabilir.
Bilirubin seviyeleri yaş ve genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Normal bilirubin seviyeleri ise:
– Direkt (konjuge) bilirubin: 0 – 0,3 mg/dL (miligram/desilitre)
– Total bilirubin: 0,3 – 1,9 mg/dL’dir
DÜŞÜK BİLİRUBİN NE ANLAMA GELİR? DÜŞÜK BİLİRUBİN NEDENLERİ NELERDİR?
Kanda ve idrarda bilirubin düşüklüğü yükselebildiği gibi bazı sebeplerle düşük de çıkabilir. Bilirubinin düşük çıkması endişelenecek bir durum değildir.
Bilirubin düşüklüğünün nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
Kafein
Oksijen eksikliği
Penisilin ilacı
Uyku ilacı veya sakinleştirici olarak kullanılan barbitürat ilaçları
Nonsteroidal antienflamatuar olarak adlandırılan bazı ağrı kesiciler
YÜKSEK BİLİRUBİN NE ANLAMA GELİR? BİLİRUBİN NEDEN YÜKSELİR, NEDENLERİ NELERDİR?
Bilirubin yüksekliği sarılık olarak tanımlanan ve ciltte, göz akında sararma şeklinde fark edilen duruma yol açar. Bilirubin temel olarak karaciğerde alyuvarlar yıkımı sonrası açığa çıkan artık madde olduğu için, bilirubin yüksekliği vücutta anormal hızlı alyuvar yıkımı olduğu anlamına gelebilir.
Bilirubin yüksekliğinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
Anemi
Siroz
Kan transfüzyonu reaksiyonu
Gilbert sendromu - bilirubinin hasar görmesini tetikleyen bir enzim eksikliğidir.
Viral hepatit
İlaçlara tepki
Alkol sebebiyle olan karaciğer hastalığı
Safra taşları
Bilirubin yüksekliğinin belirtileri şu şekilde sıralanabilir:
Cildin ve gözeneklerin sararması (sarılık)
Yorgunluk
Mide bulantısı ve kusma
Yorgunluk
Kaşıntı
İştahsızlık
Yüksek ateş
Titreme
Kil renginde dışkılamak
Sık ateşlenme
Ödem
Karın ağrısı
Sık ateşlenme
Bilirubin nasıl düşürülür? Yüksek bilirubin nasıl düşürülür?
Beslenmenize dikkat edin (Kızarmış, baharatlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak durun. Bol bol sebze ve meyve tüketin)
Arpa suyu için (Üç litre suya(3 litre 12 su bardağı eder) bir su bardağı arpa koyarak, düşük ısıda kaynatıp 'arpa suyu' yapın)
Zerdeçal ve yoğurt (50 gram yoğurt ve 10 gram zerdeçal tozunu karıştırın. Bu karışımın yarısını sabahleyin, diğer yarısını geceleyin 15 gün boyunca tüketmeye devam edin)
Cerrahi operasyon (Bilirubin yüksekliği safra taşından kaynaklanıyorsa, taş cerrahi operasyonla çıkarılabilir. Karaciğerde işlev bozukluğu varsa karaciğer nakli gerekebilir)