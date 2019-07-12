Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çörek otu yağı faydaları saymakla bitmiyor! Özellikle alternatif tıp meraklıları, ilaç kullanmak yerine doğal yollardan güzelliği ve şifayı arayanlar internet üzerinden araştırma yapıyorlar. Çörek otu yağı en çok saç dökülmesine ve cilde iyi gelmesi ile biliniyor ancak faydaları sadece bunlar değil! Peki çörek otu yağı zayıflatır mı? Çörek otu yağı faydaları ve zararları neler? Çörek otu yağı kullanımı nasıl, nasıl kullanılmalı? İşte merak edilenler..

ÇÖREK OTU YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

İşte vatandaşların merakla araştırdığı, fitoterapi uzmanlarının öve öve bitiremediği çörek otu yağının dillere destan faydaları;

Bağışıklığı güçlendirir.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Mide bulantısı ve mide ağrılarına iyi gelir.

Kalbi korur ve kanseri önler.

Saçların yapısını korur ve saçların dökülmesini önler. Saçların daha kolay, sağlıklı uzamasına yardım eder.

Sinir, stres depresyon ve gerginlikten uzaklaştırır.

Şeker hastalığı için de oldukça faydalıdır.

Kronik yorgunluğa iyi gelir, vücuda doğal enerji verir.

Safra kesesi taş oluşumu ve böbrek taş oluşumuna karşı etkilidir.

Dolaşım sistemine yarar sağlar.

Ateş düşürmeye yardım eder.

*Yüksek tansiyon yani hipertansiyonu düşürür.

Kolesterolü düşürücü etkisi de vardır. Kolesterolü dengeler.

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.

Diş ağrılarını geçirmeye yardım eder.

Eklem ağrıları, artrit ve romatizmaya iyi gelir.

Uykusuzluk çekiyorsanız şifayı çörek otu yağında bulabilirsiniz.

A, B, ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi değerli bileşenleri içerir.

Yaraları iyileştirici özelliği vardır.

Baş ağrısına iyi gelerek baş ağrısını geçirir.

Bağırsak kurtlarını düşürücü etki yapar. Bağırsak parazitlerini geçirir.

Sindirim sistemini rahatlatır. Gaz giderici özelliği vardır.

Kabızlığı gidermeye yardım eder.

Astım yada alerjik reaksiyonları olan kişilere de fayda sağlar.

Bronşit ve öksürüğe iyi gelir. Özellikle kış hastalıkları olan nezle, grip için etkilidir.

ÇÖREK OTUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Çörek otu, ağız yoluyla az miktarlarda alındığında genellikle çoğu insan için güvenlidir ve zarar verici değildir. Yani, yiyeceklerin ve ekmek gibi hamur işlerinin içerisinde baharat şeklinde kullanılan çörek otunun bir zararı yoktur. Çörek otu özü ve yağı ise kısa vadeli tıbbi kullanımlarda güvenlidir. Ancak, uzun süre kullanıldıklarında güvenli olup olmadıkları hakkında hala yeterli bilgi yoktur. Öte yandan çörek otu, alerjik kaşıntılara neden olabilmektedir.

ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Yeni başlayanlar, 2 hafta boyunca günlük 3 kez bir çay kaşığı; sonrasında günde 1 veya 2 kez 1 çay kaşığı olarak öneriliyor. Ayrıca kapsül formunda da alınabilir. 2 kapsül, bir çay kaşığı miktarına eşittir.

Soğuk pres şeklinde üretilen, koruyucu ve katkı maddesi olmayan ve karışım yağ içermeyen çörek otu yağı tercih edilmelidir. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayın. Bazı çörek otu yağları çiçek yağıyla karıştırılıp satılmaktadır. Sağlık açısından bu tür ürünlerin yararı yoktur. Kalitesinden emin olunmayan ürünler kullanılmamalıdır.

Not: Herhangi bir sağlık sorununuz veya düzenli kullandığınız bir ilaç varsa, doktorunuza ya da konunun uzmanı bir kişiye danışarak tüketmeniz tavsiye edilir!